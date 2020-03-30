المسعودي: عقبتان تواجهان الزرفي في المضي بتشكيل حكومته

تحدث النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي عن عقبتين تواجهان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في المضي بتشكيل حكومته.



وقال المسـعودي في تصريح صحفي، "إن رئيس الـوزراء المكلـف كثـف من لقاءاتـه وحواراته فـي اليومـين الماضيـين ، سـواء مـع تحالـف القـوى ورئيـس مجلـس النـواب محمـد الحلبوسـي فـي مدينـة الفلوجـة ولقـاءات اخـرى مـع سـفراء دول متعـددة، فضـلا عـن لقائـه مبعوثـة الامـم المتحـدة جينـين بلاسخارت".



وأضاف :"أن هناك عقبتين أمام رئيس الوزراء المكلـف، الاولى تحالـف الفتـح الـذي اعلـن بشـكل واضج رفضـه لـه، والعقبـة الأخـرى هي القوى الكردستانية التي تشـدد على ضـرورة الحفاظ علـى علاقاتهـا السـتراتيجية مع القوى الشيعية ".



ولفـت المسـعودي، إلى أنه " في حال أصرت بعض القوى الشيعية الأساسية على رفض المكلف ، عندها سيواجه صعوبة في اقناع بقية الشركاء في العملية السياسية".