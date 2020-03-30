دعوة لعقد جلسة برلمانية لمناقشة "نية" أميركا القيام بعمل عسكري

طالب النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، بعقد جلسة نيابية لمناقشة نية الولايات المتحدة الأمريكية القيام بعمليات قصف جديدة في العراق.



وقال الموسوي في بيان صحفي :" إننا نطالب بالتحرك العاجل وعلى كل الأصعدة والمستويات، من اجل ردع هذا العدوان والتصدي له على نحوٍ استباقي وإفشال المخطط الأمريكي الذي يخفي وراءه مؤامرة تستهدف الدولة العراقية، وتعمل على تحقيق بلبلة لوضعه الداخلي في هذا الظرف الدقيق والاستثنائي والشعب العراقي يخوض معركة التصدي لوباء كورونا".



كما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى فتح قناة اتصال مباشرة وعاجلة مع الجانب الأمريكي للوقوف على حيثيات هذا العمل العدواني المبيت، وردعه بكل الطرق الدبلوماسية ".