سائرون: المكلف يتحرك لكسب الدعم .. وكابينته لم تكتمل بعد

أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يتحرك في الوقت الحالي لإقناع الكتل السياسية لتمرير حكومته، فيما بين :"أن الكابينة الوزارية لم تكتمل حتى الآن".



وقال عليوي في تصريح صحفي، "إن الزرفي يدرك رفض القوى السياسية له ويتحرك في الوقت الحالي لاقناعها بحكومته لتحقيق تمريرها داخل مجلس النواب" ، لافتا إلى :" إن زيارته الأخيرة للأنبار هي جزء من تحركاته السياسية".



وأضاف :"أن الزرفي لم يكمل كابينته الوزارية حتى الآن ، ويحاول اقناع الكتل السياسية قبل إرسالها لمجلس النواب" ..