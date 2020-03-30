بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 30 آذار 2020
آخر الأخبار
مصرف الرافدين يؤكد توفر السيولة المالية .. واستمراره بتوزيع رواتب الموظفين دون انقطاع تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا باربيل وزير الصحة والبيئة يبحث مع ممثل الصحة العالمية مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه خلية الازمة في الخارجية تعقد إجتماعا لمناقشة الإجراءات الخاصة بتسهيل عودة العراقيين العالقين بالخارج البعيجي يطالب الحكومة بالاسراع بتوفير سلة غذائية كاملة مع مفردات البطاقة التموينية ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا في البلاد الى 547 بعد تسجيل 41 اصابة جديدة الموارد المائية : لا مخاوف من السيول القادمة من ايران في واسط وميسان خبير اقتصادي : طباعة العملة ستدخل العراق في ازمة كبيرة نزاع عشائري بالبصرة يودي بحياة شخصين خبير قانوني : التصويت على حكومة الزرفي يمكن ان يكون الكترونيا عن بعد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 آذار 2020 04:05 ص

كورونا يلهب سجون إيران.. مخاوف من مجزرة بشرية وأنباء عن 250 ألف مسجون عرضة للفيروس

سجون ايران
قال مراقبون، إن نحو 250  - 300 ألف مسجون في إيران عرضة للموت في أكبر مجزرة إنسانية قد يشهدها العصر الحديث، ولفتوا أن الأوضاع في طهران لا يمكن السكوت عليها وأن حالات التمرد في بعض سجون إيران لها ما يبررها.
وفي الوقت الذي تشهد فيه سجون إيران، تمرداً بسبب تخوف السجناء من تفشي كورونا، بعد إصابة ووفاة عدد منهم، تجري قوات الأمن عملية بحث عن 54 معتقلاً فروا من سجن سقز غرب البلاد، وفق ما أفادت وكالة أنباء "إرنا". ونقلت الوكالة عن مسؤول في النيابة العامة العسكرية في محافظة كردستان قوله إن ما مجموعه 74 معتقلاً فروا،  من سجن سقز، موضحاً أن 20 منهم أعيدوا إلى السجن بعدما سلّم بعضهم نفسه فيما ألقي القبض على البعض الآخر.

كما تم توقيف أربعة من حراس السجن على خلفية عملية الهروب الجماعي، وفق "إرنا". وكانت "إرنا" قد أفادت في 20 آذار/مارس بأن 23 معتقلاً فروا من سجن خرم آباد، عاصمة محافظة لرستان، إثر أعمال شغب اندلعت ليلاً خلال فرز الحراس السجناء المشمولين بقانون العفو الصادر بمناسبة رأس السنة الإيرانية.
وقبل يومين أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنه "سيتم الإفراج عن نحو عشرة آلاف معتقل في البلاد بموجب قانون العفو الذي أصدره المرشد  خامنئي.
إلى ذلك أوضحت السلطة القضائية حينها أن التدبير يهدف إلى "خفض عدد السجناء نظراً للظرف الدقيق الذي تشهده البلاد"، من دون أي إشارة إلى فيروس كورونا المستجد. وإيران من أكثر الدول تأثراً بكورونا الذي تخطّت الحصيلة الرسمية لوفياته 2600 حالة.
وبحسب "إرنا" سجّلت منذ 21 مارس أعمال شغب في سجون همدان وتبيرز واليكودرز (لرستان)، وكلّها في غرب البلاد. كما أوردت الوكالة أنه "تمت السيطرة على الأوضاع ولم يفر أي سجين، إنما قتل أحد المعتقلين وجرح آخر في اليكودرز".
صرّح المتحدث باسم السلطة السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، للتلفزيون الرسمي أنه سمح لما مجموعه مئة ألف معتقل بالخروج لمدة أسبوعين خلال عطلة النوروز، رأس السنة الإيرانية، والتي تمتد من 19 مارس ولغاية 3 أبريل، وذلك بهدف تخفيف اكتظاظ السجون وتقليص مخاطر تفشي كورونا.
إلى ذلك قال إسماعيلي إنه تم تمديد هذا الإذن حتى 19 أبريل، أي حتى نهاية الشهر الأول من السنة الإيرانية.
 والحاصل ان الفسحة التي اعطتها ايران لبعض السجناء او الافراج عن بعضهم لن يحل مشكلة التكدس ولن يقضي على مخاوف موت عشرات الالاف من الايرانيين جراء كورونا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق

العراق.. المحطة الثانية لوباء كورونا بعد إيران بسبب الجهل والانهيار الصحي 30 آذار 2020 01:23 ص

صواريخ الحوثي

تقرير| صواريخ الحوثي على الرياض جريمة أخرى لإيران الإرهابية 30 آذار 2020 12:34 ص

1-1329111

مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية .. الزرفي يتحرك لتبديد العراقيل... فهل يقدم حصصا مقابل التصويت؟ 29 آذار 2020 02:26 م

بغداد - كورونا

الحرب العالمية ضد فيروس كورونا تزداد ضراوة .. والضحايا أكثر من 31 ألفا حتى الآن 29 آذار 2020 11:11 ص

1-1329111

تقرير: كورونا يقتل 40 مليون شخص هذا العام إذا أخفق العالم في مواجهته 29 آذار 2020 11:03 ص

كورونا

إصابات «كورونا» تقترب عالميا من 700 ألف.. وثلث سكان الأرض في الحجر الصحي 29 آذار 2020 10:53 ص

كورونا عربيا

إصابة مسؤول عراقي.. والدول العربية تواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كورونا 29 آذار 2020 10:39 ص

المعممون في العراق

نكبة الجهل والمعممين تقود العراق لكارثة صحية بسبب كورونا 29 آذار 2020 04:06 ص

التعليقات