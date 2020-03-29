وزير الصحة الفليبيني في الحجر الصحي للاشتباه بإصابته بكورونا

يخضع وزير الصحة الفليبيني فرانسيسكو دوكي للحجر الصحي المنزلي بعد تواصله مع مسؤول صحي مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ويقود الوزير حملة تعامل الفيليبين مع الوباء. وقال إنه يعاني من أعراض طفيفة، ومن المتوقع أن تظهر نتائج اختبار الفيروس في غضون أيام قليلة.

وأضاف أنه سيتواصل من منزله مع وكالات صحية محلية لفرض إجراءات الحجر الصحي في جزيرة لوزون شمال شرقي البلاد، والتي تضم العاصمة مانيلا، المكتظة بالسكان.

وأعلنت الفيليبين عن 202 حالة إصابة و17 حالة وفاة بسبب الفيروس