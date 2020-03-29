بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 آذار 2020
آخر الأخبار
مصرف الرافدين يؤكد توفر السيولة المالية .. واستمراره بتوزيع رواتب الموظفين دون انقطاع تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا باربيل وزير الصحة والبيئة يبحث مع ممثل الصحة العالمية مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه خلية الازمة في الخارجية تعقد إجتماعا لمناقشة الإجراءات الخاصة بتسهيل عودة العراقيين العالقين بالخارج البعيجي يطالب الحكومة بالاسراع بتوفير سلة غذائية كاملة مع مفردات البطاقة التموينية ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا في البلاد الى 547 بعد تسجيل 41 اصابة جديدة الموارد المائية : لا مخاوف من السيول القادمة من ايران في واسط وميسان خبير اقتصادي : طباعة العملة ستدخل العراق في ازمة كبيرة نزاع عشائري بالبصرة يودي بحياة شخصين خبير قانوني : التصويت على حكومة الزرفي يمكن ان يكون الكترونيا عن بعد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 03:28 م

وزير الصحة والبيئة يبحث مع ممثل الصحة العالمية مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه

image (1)

بحث وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي مع مثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم اسماعيل  أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الاقليمي  في ظل انتشار وباء فايروس كورونا في العراق والعالم ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين.

واستعرض علاوي / حسب بيان للوزارة / الواقع الصحي والبيئي مع  ممثل المنظمة الدولية والموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق وعدد الاصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية.

 وشدد على : اهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة وخلية الازمة في لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 كغلق الحدود وحظر التجوال والحجر الصحي وتخصيص  المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.

واشاد علاوي : بالتعاون الذي ابدته منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الاقليمي في العراق والدول الصديقة , فضلا عن المرجعيات الدينية كافة والمؤسسات الحكومية العراقية التنفيذية والتشريعية والقوات الامنية وكوادر وزارة الصحة والبيئة والمواطنين.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
منصور البعيجي

البعيجي يطالب الحكومة بالاسراع بتوفير سلة غذائية كاملة مع مفردات البطاقة التموينية 29 آذار 2020 03:18 م

1-1331356

قيادي كردي : القوى الشيعية المعارضة للزرفي لم تتفق على الشخص البديل حتى الآن 29 آذار 2020 01:44 م

علي التميمي

خبير قانوني : التصويت على حكومة الزرفي يمكن ان يكون الكترونيا عن بعد 29 آذار 2020 12:48 م

لجنة الامن النيابية

نائب : الزرفي " يشرعن" الوصاية الامريكية على العراق 29 آذار 2020 12:44 م

1-1329111

سفارة العراق في لندن تتابع أوضاع الجالية خلال أزمة تفشي وباء كورونا 29 آذار 2020 11:27 ص

لجنة الخدمات النيابية

نائبة : تأمين سندات النفط للمواطنين افضل وسيلـة لعبور الازمة الاقتصادية 29 آذار 2020 11:23 ص

صالح

الفتح : جميع الأسباب متوفرة لاقالة رئيس الجمهورية 29 آذار 2020 10:08 ص

1-1329111

عاجل.. البعثة الأمريكية في العراق تقدم أجهزة لكشف فيروس كورونا لبغداد وأربيل 29 آذار 2020 10:03 ص

التعليقات