وزير الصحة والبيئة يبحث مع ممثل الصحة العالمية مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه

بحث وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي مع مثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم اسماعيل أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الاقليمي في ظل انتشار وباء فايروس كورونا في العراق والعالم ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين.



واستعرض علاوي / حسب بيان للوزارة / الواقع الصحي والبيئي مع ممثل المنظمة الدولية والموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق وعدد الاصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية.



وشدد على : اهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة وخلية الازمة في لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 كغلق الحدود وحظر التجوال والحجر الصحي وتخصيص المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.



واشاد علاوي : بالتعاون الذي ابدته منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الاقليمي في العراق والدول الصديقة , فضلا عن المرجعيات الدينية كافة والمؤسسات الحكومية العراقية التنفيذية والتشريعية والقوات الامنية وكوادر وزارة الصحة والبيئة والمواطنين.