البعيجي يطالب الحكومة بالاسراع بتوفير سلة غذائية كاملة مع مفردات البطاقة التموينية

طالب النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي وزارة التجارة بتوفير سلة غذائية كاملة الى ابناء الشعب العراقي يتم توزيعها عن طريق وكلاء البطاقة التموينية باسرع وقت ممكن ، من اجل رفع العبء عن كاهل المواطن خلال الازمة الراهنة .



وقال البعيجي في بيان صحفي :" هناك اعداد كبيرة من ابناء الشعب العراقي يعتاشون على قوت يومهم وليس لديهم راتب شهري ، لذلك على الحكومة العراقية ان تعمل بتنسيق مع وزارة التجارة بتوفير السلة الغذائية وتسليمها للمواطن بالسرعة القصوى وبدون تأخير ".



واضاف :" ان توفير السلة الغذائية وتسليمها للمواطن لايحتاج الى وقت او جهد كبير ، خصوصا وان البلد يشهد اكتفاء ذاتيا من المنتج الوطني الذي يتوفر بالاسواق المحلية ، لذلك يجب التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التجارة والزراعة وتسليم السلة الغذائية الى المواطن بدون تأخير ، وعلى الحكومة ان تتحرك بهذا الاتجاه لان اغلب ابناء الشعب يعانون من عدم قدرتهم على شراء المواد الاساسية بسبب الحظر وعدم العمل " .



واوضح :" ان توفير السلة الغذائية سيسهم كثيرا بتطبيق الحظر والتزام المواطن بالجلوس في بيته وعدم الخروج الى الشارع ، لذلك نأمل من الحكومة العراقية والجهات المعنية التحرك سريعا وتوفير احتياجات الشعب الاساسية من اجل ضمان حماية الجميع اسوة بالدول المجاورة لبلدنا ".