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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 02:09 م

بـ”رسالة مؤثرة”.. أتلتيكو مدريد يعلن وفاة مهاجمه الشاب

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء السبت، عن وفاة مهاجم فريق الشباب سي، كريستيان مينتشولا، (14 عاما) وأكدت مصادر من داخل النادي أن وفاة اللاعب ليست بسبب فيروس كورونا.
وانضم اللاعب إلى صفوف النادي في عام 2013 ليقضي 6 مواسم رفقته، وبعد فاجعة اليوم بعث رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، رسالة دعم لعائلة اللاعب ورثى واقعة وفاته.
وجاء في بيان سيريزو: “لقد صدمنا بالخبر المؤسف لوفاة لاعبنا ونأسف لخسارته بشدة، سيظل أتلتيكو مدريد وجميع عائلة النادي بجانب أسرة وأصدقاء كريستيان في لحظات الألم هذه”.
من جانب آخر نشر ميجيل أنخيل جيل عبر الموقع الرسمي للنادي بيانًا قال فيه: “الشعور بالعجز الناتج عن مواقف مثل هذه أمر مروع، توفي في الأيام الأخيرة أناس مقربون مني كثيرًا، بعضهم بسبب فيروس كورونا والبعض الآخر بسبب أمراض أخرى، الشعور بعدم القدرة على توديعهم كما يستحقون، وكذلك كما في حالة كريستيان، والشعور بالظلم الشديد يمزق القلب”.
وتابع: “كان كريستيان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط، أرسل تعازيّ الحارة لأسرته ولجميع من ينتمون لعائلة أتلتيكو مدريد الذين يعانون من مواقف مماثلة، من اليوم سيُنكس علمنا حزنًا على وفاة كريستيان وجميع المنتمين إلى أتلتيكو مدريد الذين ماتوا في الأسابيع الأخيرة”.
من جانبه، بعث قائد أتلتيكو مدريد، كوكي، رسالة حزن ورثاء بسبب وفاة اللاعب الشاب، وجاء في تدوينته: “حالة من الحزن والألم بسبب وداع كريستيان مينتشولا، الحياة ظالمة للغاية، فخور بارتدائك هذا القميص، تعازي الحارة لزملائه وأسرته وأصدقائه، ارقد في سلام”.
ولم يدع ريال مدريد أن يمر هذا الأمر دون توديع اللاعب اليافع وتقديم التعازي لأسرته، وجاء في بيان ريال مدريد: “يشعر ريال مدريد بالأسف الشديد لوفاة لاعب أتلتيكو مدريد الشاب كريستيان مينتشولا، يود نادينا تقديم التعازي إلى ناديه وعائلته وأصدقائه وجميع مشجعي أتلتيكو مدريد”.

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