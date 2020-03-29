تسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12391 شخصا، فيما يوجد 3467 مصابا في حالة حرجة.

ولفت نائب وزير الصحة، إيرج حريرجي، إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس انخفضت في 13 محافظة.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.