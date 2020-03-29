وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي وزير الصناعة الفرنسي السابق، باتريك ديفيدجان، عن عمر يناهز 75 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.



وأعلن مجلس محافظة أوتس-سين، الذي يرأسه ديفيدجان، اليوم الأحد، أن جان مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان ديفيدجان قال قبل 3 أيام على صفحته في / تويتر/ إن إصابته بكورونا أعيته وسيسافر بمجرد استقرار حالته.

وقال مصدر من عائلته إن حالته تدهورت أمس السبت، وقرر الأطباء دخوله العناية المركزة إثر دخوله في غيبوبة، لكنه لم ينجو.