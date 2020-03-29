وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي وزير الصناعة الفرنسي السابق، باتريك ديفيدجان، عن عمر يناهز 75 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأعلن مجلس محافظة أوتس-سين، الذي يرأسه ديفيدجان، اليوم الأحد، أن جان مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وكان ديفيدجان قال قبل 3 أيام على صفحته في / تويتر/ إن إصابته بكورونا أعيته وسيسافر بمجرد استقرار حالته.
وقال مصدر من عائلته إن حالته تدهورت أمس السبت، وقرر الأطباء دخوله العناية المركزة إثر دخوله في غيبوبة، لكنه لم ينجو.
وأعلن مجلس محافظة أوتس-سين، الذي يرأسه ديفيدجان، اليوم الأحد، أن جان مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وكان ديفيدجان قال قبل 3 أيام على صفحته في / تويتر/ إن إصابته بكورونا أعيته وسيسافر بمجرد استقرار حالته.
وقال مصدر من عائلته إن حالته تدهورت أمس السبت، وقرر الأطباء دخوله العناية المركزة إثر دخوله في غيبوبة، لكنه لم ينجو.