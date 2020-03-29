الموارد المائية : لا مخاوف من السيول القادمة من ايران في واسط وميسان

اعلنت وزارة الموارد المائية، عن وجود فراغ خزني لاستيعاب السيول في محافظتي واسط وميسان، مشيرة الى تصريف المياه باتجاه شط العرب عن طريق هور الحويزة.



وقال المتحدث باسم الوزارة مدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب :" لاوجود لاي مخاوف من السيول القادمة من ايران وهناك مساحات خزنية واسعة لاستيعابها ".



واضاف :" ان كميات المياه ضمن السيول سيتم استيعابها في تلال بدرة والشهابي والطيب والشيب ضمن محافظتي واسط وميسان"، مشيرا الى :" ان تلك المياه سيتم تصريفها الى شط العرب عن طريق هور الحويزة وبكميات ذات انسيابية لاتسبب اي فيضانات ".



واوضح المتحدث :" ان الوزارة اجرت عمليات صيانة في وقت سابق لجميع السدات الترابية ، ولامخاوف من انهيارها اضافة الى وجود فرق الصيانة تحسبا لاي طارئ ".

ف.ا