خبير اقتصادي : طباعة العملة ستدخل العراق في ازمة كبيرة



حذر الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، من طباعة العملة العراقية كما حصل في تسعينات القرن المنصرم، موضحا :" ان العراق سيدخل في ازمة اقتصادية كبيرة وسيشهد ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار ".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان العراق يجب ان يلجأ الى ابواب اخرى لتمويل الموازنة بدل النفط ، خاصة مناطقه السياحية والمزارات الدينية والعتبات المقدسة التي من الممكن ان ترفد الموازنة باموال كبيرة، اضافة للزراعة في ظل انتعاشها في عموم المحافظات ".



واوضح :" ان التوجه نحو طباعة العملة العراقية سيعود بالسلب على العراق ، خاصة بعد خوض التجربة في تسعينات القرن المنصرم، حيث سيرتفع سعر صرف الدولار وسيعاني العراق ازمة خانقة جراء ديونه الخارجية التي يجب ان يسددها بالدولار".



وشدد التميمي على :" ضرورة اللجوء الى الغاز واستثماره بالشكل الامثل ، من اجل عرضه للتصدير والاستفادة من وارداته للخروج من الازمة الراهنة".



ف.ا