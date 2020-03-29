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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 12:54 م

خبير اقتصادي : طباعة العملة ستدخل العراق في ازمة كبيرة

العملة العراقية

حذر الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، من طباعة العملة العراقية كما حصل في تسعينات القرن المنصرم، موضحا :" ان العراق سيدخل في ازمة اقتصادية كبيرة وسيشهد ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار ".

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان العراق يجب ان يلجأ الى ابواب اخرى لتمويل الموازنة بدل النفط ، خاصة مناطقه السياحية والمزارات الدينية والعتبات المقدسة التي من الممكن ان ترفد الموازنة باموال كبيرة، اضافة للزراعة في ظل انتعاشها في عموم المحافظات ".

واوضح  :" ان التوجه نحو طباعة العملة العراقية سيعود بالسلب على العراق ، خاصة بعد خوض التجربة في تسعينات القرن المنصرم، حيث سيرتفع سعر صرف الدولار وسيعاني العراق ازمة خانقة جراء ديونه الخارجية التي يجب ان يسددها بالدولار".

وشدد التميمي على :" ضرورة اللجوء الى الغاز واستثماره بالشكل الامثل ، من اجل عرضه للتصدير والاستفادة من وارداته للخروج من الازمة الراهنة".

ف.ا
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