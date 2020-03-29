خبير قانوني : التصويت على حكومة الزرفي يمكن ان يكون الكترونيا عن بعد

اكد الخبير القانوني علي التميمي امكانية اصدار قرار من المحكمة الاتحادية بالتصويت الالكتروني عن بعد على حكومة المكلف عدنان الزرفي .



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان التصويت على حكومة الزرفي يمكن اولا عبر استفتاء المحكمة الاتحادية لتمديد مدة الشهر الممنوحة له بسبب وباء كارونا ، ويمكن الحصول على قرار بذلك ".



واضاف انه :" يمكن استفتاء المحكمة الاتحادية العليا ايضا في مسألة ان يكون التصويت الكترونيا خلال مدة الـ 30 يوما الممنوحة للمكلف الزرفي عن طريق الافتراض الالكتروني ، كما حصل في قمة العشرين التي ادارتها المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة".



واوضح :" ان الحل يكون بقرار مستعجل من المحكمة الاتحادية ، اي امر ولائي بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان ".

ف.ا