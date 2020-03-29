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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 12:48 م

خبير قانوني : التصويت على حكومة الزرفي يمكن ان يكون الكترونيا عن بعد

علي التميمي

اكد الخبير القانوني علي التميمي امكانية اصدار قرار من المحكمة الاتحادية بالتصويت الالكتروني عن بعد على حكومة المكلف عدنان الزرفي .

وقال التميمي في تصريح  صحفي :" ان  التصويت على حكومة الزرفي  يمكن اولا عبر استفتاء المحكمة الاتحادية لتمديد مدة الشهر الممنوحة له  بسبب وباء كارونا ، ويمكن الحصول على قرار بذلك ".

واضاف انه :"  يمكن استفتاء المحكمة الاتحادية العليا ايضا في مسألة ان يكون التصويت الكترونيا  خلال مدة الـ 30 يوما الممنوحة للمكلف الزرفي عن طريق الافتراض الالكتروني ، كما حصل في قمة العشرين التي ادارتها المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة".

واوضح :" ان الحل يكون بقرار مستعجل من المحكمة الاتحادية ، اي امر ولائي بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان ".

 

ف.ا

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