نائب : الزرفي " يشرعن" الوصاية الامريكية على العراق

هاجم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي آمرلي، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، متهما اياه بـ " شرعنة الوصاية الامريكية " في ما يخص العقوبات الاقتصادية.



وقال آمرلي في تصريح صحفي :" ان عدنان الزرفي بات يشير علنا الى عزل العراق عن دول الجوار بحيثيات ومعطيات مكشوفة للجميع" ، مبينا :" ان العراق سيد نفسه ولايمكن للزرفي او غيره شطب تضحيات العراقيين في الحرب ضد عصابات داعش الاجرامية ".



واضاف :" ان التلويح بالعقوبات الاقتصادية على العراق ، مناورة امريكية يراد تطبيقها من خلال الزرفي" ، محذرا من :" ان امريكا تسعى الى تشكيل حكومة بقيادة الزرفي لاعلان فرض عقوبات اقتصادية على بعض الشخصيات الوطنية ".

ف.ا