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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 12:44 م

نائب : الزرفي " يشرعن" الوصاية الامريكية على العراق

لجنة الامن النيابية

هاجم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية  النائب مهدي تقي آمرلي، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، متهما اياه بـ " شرعنة الوصاية الامريكية "  في ما يخص العقوبات الاقتصادية.

وقال آمرلي في تصريح صحفي :" ان عدنان الزرفي بات يشير علنا الى عزل العراق عن دول الجوار بحيثيات ومعطيات مكشوفة للجميع" ، مبينا :" ان العراق سيد نفسه ولايمكن للزرفي او غيره شطب تضحيات العراقيين في الحرب ضد عصابات داعش الاجرامية ".

واضاف :" ان التلويح بالعقوبات الاقتصادية على العراق ،  مناورة امريكية يراد تطبيقها من خلال الزرفي" ، محذرا من :" ان امريكا تسعى الى تشكيل حكومة بقيادة الزرفي لاعلان فرض عقوبات اقتصادية على بعض الشخصيات الوطنية ".

 

ف.ا

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