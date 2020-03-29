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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 12:34 م

برلمانية تحذر من خطورة تفشي فايروس كورونا خلال الاسبوعين المقبلين

داليا فرهاد

حذرت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية داليا فرهاد السليڤاني  من خطورة تفشي فايروس كورونا خلال الاسبوعين المقبلين .

وقالت في بيان ان : هذا الأسبوع والقادم من أخطر الأيام لأن الفايروس في هذه المرحلة فعال وينتشر بصورة رهيبة ومفجعة، العراق لحد الآن في النقطة الخضراء inflection point لذا على المواطنين الإلتزام بحظر التجوال وعدم الخروج من البيت للسيطرة على الاوضاع وتطبيق كافة الاجراءات الوقاية اللازمة من تنظيف وتعقيم وغسل اليدين بإستمرار وحجر الأطفال داخل الغرف للحفاظ على ارواح افراد الاسرة ".

وثمنت الجهود المتواصلة للكوادر الطيبة وشكرت تعاون المواطنين الذين ألتزموا بالتعليمات والإرشادات الوقائية،معربة عن تمنياتها بتجاوز هذه المحنة والأزمة الصحية وعدم التهاون مع هذا المرض الخطير الذي بات يهدد حياة عامة الناس وفي جميع أنحاء العالم.

ف.ا
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