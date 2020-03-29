كردستان تمدد حظر التجوال حتى 16 نيسان المقبل بعد ارتفاع الاصابة الى 122 حالة





أعلنت حكومة إقليم كردستان، تمديد عطلة الدوام في المؤسسات والدوائر الرسمية حتى 16 من نيسان المقبل وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان إنه تقرر تمديد تعطيل الدوام في جميع الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس الأهلية والحكومية وذلك حتى 16 من الشهر المقبل.



وأضاف أن قرار تمديد تعطيل الدوام لن يشمل قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الصحية، مشيرا الى أن وزارتي الصحة ستنسق مع الوزارات الخدمية لتقديم الخدمات للمواطنين.



وسجل إقليم كردستان 122 إصابة بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة وأكثر من 50 حالة تماثلت للشفاء.



ف.ا