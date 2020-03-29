صحة الرصافة: 87 اصابة بكورونا وخمس وفيات وشفاء 22 اخريـن



اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن ارتفاع العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا الى 87 بعد تسجيل ثلاث اصابات جديدة موجبة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة واحدة .



وقال مدير صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، ان "صحة الرصافة سجلت ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورنا ، الحالة الاولى كانت لامرأة تبلغ من العمر 64 سنة من اهالي مدينة الصدر محلة 522 راجعت مستشفى الكندي وتعاني تصلب الشرايين وامراض في القلب وارتفاع بضغط الدم وضيق بالتنفس وارتفاع بدرجات الحرارة وسعال حاد ، وقد وصلت الى المستشفى وهي بحالة متردية جدا ، ما ادى الى وفاتها فور وصولها وبعد اجراء الفحوصات المختبرية تبين اصابتها بفيروس كورونا".



واضاف ان "الحالة الثانية هي لامرأة بعمر 55 سنة من منطقة النهروان قرب تقاطع النهروان ملامسه لحالة موجبة شقيقها راجعت مستشفى الشيخ زايد وبعد اجراء الفحوصات المختبرية جاءت النتيجة موجبة تؤكد اصابتها بالفيروس"، مبينا ان "الحالة الثالثة هي لامرأة بعمر 25 سنة من اهالي الرشاد قرب معمل السكائر / منطقة الاستكشافات ، راجعت مستشفى الشهيد الصدر وتعاني حرقة بالبلعوم وارتفاع بدرجات الحرارة وسعال حاد وبعد اجراء الفحوصات المختبرية تبين اصابتها بفيروس كورونا".



واوضح ، ان "العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا ارتفع الى 87 اصابة توفي 5 منهم ، فيما اكتسبت الشفاء التام 22 حالة ، ما يعني بقاء 60 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب".



ف.ا