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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 11:27 ص

كتلة سائرون تطالب بتخصيص منح شهرية للعوائل التي لا تملك راتبا وتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة

سعد الحلفي


طالب النائب عن  كتلة تحالف /سائرون/ النيابية  سعد الحلفي، بتخصيص مبلغ مالي يقدم على شكل منحة شهرية لكل اسرة لا تملك راتبًا لتتمكن  من سد احتياجاتها خلال فترة حظر التجوال ، والزام وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملةً وبالسرعة الممكنة.

 وانتقد الحلفي ، في بيان صحفي الصمت الحكومي ازاء معاناة العوائل ذات الدخل المحدود، مشيرا الى  :" ان الخشية من انتقال عدوى فايروس كورونا فرضت اتخاذ عدد من التدابير ،ومنها فرض حظر التجوال الذي سيثبت فعاليته ويؤدي الغرض المنشود منه ، اذا تم تطبيقه مع مراعاة الجانب الانساني ".

واضاف ، ،  :" ان  القيود التي فرضها قرار الحظر على العوائل ذات الدخل المحدود قد  اضافت معاناةً إلى معاناتهم خصوصًا وان ارباب تلك العوائل يعتمدون في سد رمق اولادهم على كسب قوتهم من عملهم اليومي.

 

ف.ا

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