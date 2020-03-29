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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 11:27 ص

سفارة العراق في لندن تتابع أوضاع الجالية خلال أزمة تفشي وباء كورونا

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 اعلنت سفارة العراق في لندن متابعتها اوضاع الجالية خلال ازمة تفشي وباء كورونا .
وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليوم انه:” تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة في وزارة الخارجية وباشراف مباشر من السفير جعفر الصدر ، تتابع سفارة العراق في المملكة المتحدة وعلى مدار الساعة تداعيات ازمة تفشي وباء كورونا على ابناء الجالية العراقية وكذلك المواطنين العالقين في بريطانيا ( طلبة مبتعثين ، زائرين لاغراض العلاج او السياحة، مشاركين بدورات تدريبية او مؤتمرات علمية) لغرض الوقوف على احتياجاتهم وارشادهم للاجراءات الصحية المتبعة في المملكة المتحدة وكيفية الوصول الى المؤسسات الصحية والاتصال بارقام الطوارىء”، مبينا :” ان السفارة خصصت خطوطا مباشرة على مدار ٢٤ ساعة لغرض استقبال المكالمات والإجابة على استفسارات المواطنين وتقديم المساعدة في حال تعرضهم الى اي ظرف طارىء”.
واضاف البيان :” ان السفارة تسلمت مئات المكالمات من مواطنين عالقين تناشد السفارة اجلاءهم وقد تحركت السفارة بالتنسيق مع خلية الأزمة في الوزارة تمهيدًا لإجلائهم الى ارض الوطن في اقرب وقت ممكن”.
و تابعت السفارة موضوع وفاة احد المواطنين العراقيين بوباء كورونا ، مع ادارة المستشفى وذويه لغرض تسهيل عملية تسلم الجثمان والدفن واصدار شهادة الوفاة له.
كما تتواصل السفاره مع عدد من المواطنين العراقيين المصابين بوباء كورونا لغرض الوقوف على احتياجاتهم وابداء المساعدة الممكنة لهم.
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