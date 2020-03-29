نائبة : تأمين سندات النفط للمواطنين افضل وسيلـة لعبور الازمة الاقتصادية



اكدت عضو لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية ليلى التميمي :"ان الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العالم اجمع والعراق ايضا نتيجة تفشي فايروس كورونا وتوقف الحركة الاقتصادية العالمية ، تقتضي النظر بعيدا لضمان عبور الازمة ".



وقالت التميمي في بيان صحفي ، ان " احد ابرز الحلول الانية هو بيع النفط تحت الارض للمواطنين العراقيين باسعار اليوم ، وبالتالي سيكون افضل وسيلة لعبور الازمة والاستثمار للمواطنين، و يجنب بلدنا الاثار الاقتصادية الناجمة عن قرارات الاقتصادات العظمى التي اثبتت انها لاتفكر الا في مصلحتها" .



واضافت ، ، ان " انتظار القروض الدولية او اللجوء الى تخفيض الاجور والمستحقات سيدخلنا في دوامة نظل نئن تحت وطأتها طويلا" ، معتبرة ان ذلك التوجه سيؤمن حقوق مواطنينا المستقبلية ويمنحهم الأمان والثقة بتواجد الحلول التي تعينهم ريثما تنجلي ازمة الوباء وتعود الاحوال الى طبيعتها تدريجيا ".



ف.ا