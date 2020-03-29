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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 11:23 ص

نائبة : تأمين سندات النفط للمواطنين افضل وسيلـة لعبور الازمة الاقتصادية

لجنة الخدمات النيابية

اكدت  عضو لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية ليلى التميمي :"ان الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العالم اجمع والعراق ايضا نتيجة تفشي فايروس كورونا وتوقف الحركة الاقتصادية العالمية ، تقتضي النظر  بعيدا لضمان  عبور الازمة ". 

وقالت التميمي  في بيان صحفي ، ان " احد ابرز الحلول الانية هو بيع النفط تحت الارض للمواطنين العراقيين باسعار اليوم ، وبالتالي سيكون  افضل وسيلة لعبور الازمة والاستثمار للمواطنين، و يجنب بلدنا الاثار الاقتصادية الناجمة عن قرارات الاقتصادات العظمى التي اثبتت انها لاتفكر الا في مصلحتها" . 

 واضافت ، ،  ان " انتظار القروض الدولية او اللجوء الى تخفيض الاجور والمستحقات سيدخلنا في دوامة نظل نئن تحت وطأتها طويلا" ، معتبرة ان ذلك التوجه سيؤمن حقوق مواطنينا المستقبلية ويمنحهم الأمان والثقة بتواجد الحلول التي تعينهم ريثما تنجلي ازمة الوباء وتعود الاحوال الى طبيعتها تدريجيا ".

ف.ا
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