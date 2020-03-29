وفاة مصاب بفيروس كورونا في بعقوبة

اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، الاحد، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وقال العزاوي في حديث له،ان” مصاب بفيروس كورونا وهو مسن توفي قبل قليل في الحجر الصحي ببعقوبة بعد 3 ايام على نقله اليه وهو ثاني حالة منذ بروز الفيروس في المحافظة”.

واضاف العزاوي،ان” المتوفي وهو متقاعد يبلغ عمره 65 سنة من اهالي بعقوبة”.