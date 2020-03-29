نائبة تطالب بالاسراع بتجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية وزيادة مبالغ الاعانة الاجتماعية بسبب كورونا



طالبت النائبة عن محافظة ميسان المهندسة دلال الغراوي، بالإسراع بتوزيع مواد البطاقة التموينة وزيادة مبالغ الإعانة الاجتماعية من منحة الطوارئ؛ بسبب انتشار وباءفيروس كورونا المستجد.



وقالت في بيان :" ان 71 نائبا قدموا طلباً إلى رئيس البرلمان ونائبه الأول باعتباره رئيس لجنة متابعة الطوارئ للضغط على الحكومة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية كاملة لمدة خمسه أشهر أو أكثر مع مبلغ لكل فرد من الأسرة العراقية بعد حظر التجوال المفروض و الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفايروس" .



وأضافت الغراوي " إن الطلب تضمن ايضا زيادة الإعانة الاجتماعية الشهرية من ميزانية الطوارئ.



ف.ا