بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 آذار 2020
آخر الأخبار
إصابات «كورونا» تقترب عالميا من 700 ألف.. وثلث سكان الأرض في الحجر الصحي إصابة مسؤول عراقي.. والدول العربية تواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كورونا إصابة أربعة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم إرهابي في صلاح الدين مدرب أسود الرافدين يتبرع بالمال لمواجهة كورونا في بلاده كورونا يؤجل عودة 600 أسرة نازحة إلى مساكنها في ديالى المسعودي: العمل العسكري الأمريكي في العراق بات شبه مؤكد نائب: الحكومة تضع أبناء الشعب أمام خياري الموت بكورونا أو الموت جوعا!! المستشار المالي: طبع العملة مجرد " رأي شخصي" نائب كردي: لا حاجة لزيارة الزرفي لإقليم كردستان .. لهذا السبب الفتح يحذر من النوايا الأمريكية وراء سحب موظفي السفارة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 آذار 2020 10:39 ص

إصابة مسؤول عراقي.. والدول العربية تواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كورونا

كورونا عربيا

واصلت دول المنطقة إجراءات تحصينها ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث أعلن العراق أمس إصابة مسؤول رفيع المستوى بالوباء.

وسجل العراق، أمس حالتي وفاة جديدتين بكورونا، و48 مصاباً جديداً بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42 والمصابين إلى 506 أشخاص.

وأعلنت وزارة التجارة، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بالفيروس، مؤكدة عدم اختلاطه بقيادة الوزارة وموظفيها.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليصل إجمالي الإصابات 1203، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى أربع حالات.

وأمرت النيابة السعودية بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله، والإرجاف الديني بسبب كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيم آثم وإسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، تسجيل 10 إصابات مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 235 حالة.

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن أمس، شفاء 7 حالات ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم إلى 64 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة، مشيرة إلى تماثل 23 شخصاً للشفاء. وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس، عن أول حالة وفاة بالفيروس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تعافت 11 حالة .

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، أمس، تحديد بؤر حالات الإصابة الرئيسية في المملكة، فيما أشرفت جهات مختصة على دفن ثمانينية تعد أول حالة وفاة بالفيروس.

وقال جابر إن ثلاث بؤر رئيسية يجري التعامل معها، وهي في محافظة إربد الشمالية بواقع 77 حالة، ومجموعة ثانية خالطت ممرضة في مستشفى البشير الحكومي في عمّان بحصيلة 30 حالة، وعمارة في منطقة الهاشمي الشمالية بنحو 20 إصابة.

وأعلن لبنان، أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 412 حالة، بزيادة 21 حالة جديدة، مع بلوغ عدد الوفيات ثمانية.

ودشنت وزارة الصحة اللبنانية تطبيقاً إلكترونياً لتعقب عوارض كورونا، من أجل تعريف الأفراد على وضعهم الصحي والحد من الهلع الذي يسببه انتشار الوباء.

وقدرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا في مصر بنحو 28% من جملة المصابين، مشيرة إلى ارتفاع نسب الشفاء في صعيد مصر على نحو لافت. وقالت زايد أمس، إن فريقاً بحثياً من خبراء مكافحة الفيروسات في مصر، يعكف على دراسة تلك الحالات، والعلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد، وارتفاع نسب الشفاء بين المصابين.

ووصفت زايد الأسبوع المقبل بأنه الأسبوع الحاسم في مصر وعدد كبير من الدول العربية.

وأعلنت النيابة المصرية أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة بشأن كورونا، إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات التي تعاقب مخالفها بالحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1200 دولار).

ويتجه البرلمان المصري لاستئناف جلساته عن بعد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مطلع أبريل المقبل.

وسجلت مصر أمس، 40 حالة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 576 حالة، إلى جانب 6 حالات وفاة. كما أعلنت مصر إغلاق كافة الشواطئ.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 97 إصابة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس تسجيل 13حالة إصابة جديدة ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 358 حالة.

وكانت وزارة المالية المغربية قالت الجمعة الماضي، إن المملكة ستنفق ملياري درهم «200 مليون دولار» لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي الوباء.

وسجلت الجزائر أمس 45 إصابة جديدة بالوباء ،فيما طالبت شخصيات سياسية السلطات بفتح حوار شامل يسهم في قهر الوباء ، بعد ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات في مختلف الولايات، ما أخرج الوضع عن السيطرة، خلافاً لتعهدات الرئيس عبد المجيد تبون.

وقررت الحكومة الموريتانية أمس، منع التنقل بين الولايات، ابتداء من اليوم الأحد، بعد الإعلان عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس ليصل عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى خمس حالات.

وفي السودان، أمس، تم تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في الخرطوم، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى خمس حالات بينها حالة وفاة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

إصابات «كورونا» تقترب عالميا من 700 ألف.. وثلث سكان الأرض في الحجر الصحي 29 آذار 2020 10:53 ص

المعممون في العراق

نكبة الجهل والمعممين تقود العراق لكارثة صحية بسبب كورونا 29 آذار 2020 04:06 ص

حسن نصر الله

تقرير| نصر الله يعوي على أطلال كورونا ومطالب للبنان بتحجيمه ووقف سمومه 29 آذار 2020 02:31 ص

حزب الله العراق

بالتفاصيل.. خطة واشنطن لسحق كتائب حزب الله العراق ومن بعدها إيران 29 آذار 2020 12:59 ص

11

تحذير من "مجاعة" بالعراق.. والحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لمكافحة كورونا 28 آذار 2020 04:55 م

ميليشيات

أكذوبة الانقلاب العسكري في العراق.. تسويق إيراني ساذج لمنع وصول الزرفي إلى رئاسة الوزراء 28 آذار 2020 03:45 م

الزرفي

تقرير .. بانتظار مرحلة ما بعد كورونا .. الزرفي يعرف أين يضع قدميه والقوى الشيعية تتخبط وتترنح ! 28 آذار 2020 02:22 م

أمريكا وميليشيات

واشنطن تواصل سياسة الرد العسكري على مواقع تابعة لميليشيا "حزب الله" العراقي الموالية لإيران 28 آذار 2020 11:21 ص

التعليقات