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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 10:38 ص

وزير الداخلية يؤكد اهمية تطبيق حظر التجوال بشكل صارم

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اكد وزير الداخلية ياسين الياسري اهمية تطبيق حظر التجوال بشكل صارم.
ونقل بيان للوزارة عن الياسري خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لخلية الازمة المشكلة في الوزارة لمواجهة فيروس كورونا  اصداره  امرا بتعزيز قدرات  مديرية شرطة النجدة والمرور لتطبيق حظر التجوال بشكل صارم ، موجهاً بالوقت ذاته بضرورة تسهيل اجراءات دخول البضائع الرئيسة والمواد الغذائية عبر السيطرات ونقاط التفتيش بالتنسيق مع قيادة العمليات.
كما أوعز / حسب البيان/ بزيادة اللجان التفتيشية لمتابعة اسعار المواد الغذائية وتقديم تقرير يومي بخصوص المتلاعبين بالاسعار ، مشدداً على اهمية عدم التهاون مع كل من يحاول استغلال ظروف حظر التجوال لتضييق الخناق على المواطنين.
وشدد الياسري على منع كل أشكال التجمعات في مناطق البلاد كافة بالتنسيق المشترك مع قيادات العمليات ، مركزاً على تقوية تدابير حظر التجوال وتعزيز الانتشار الأمني وعدم التهاون مع المتعمدين كسر حظر التجوال.
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أخر تعديل: الأحد، 29 آذار 2020 10:50 ص
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