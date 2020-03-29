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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 10:35 ص

لمنع تفشي كورونا.. المركزي المصري يتخذ قرارا جديدا

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وضع البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، حدا مؤقتا لعمليات السحب والإيداع في البنوك وأجهزة الصراف الآلي.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان الأحد، إنه قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد، بحسب رويترز.

وأوضح المركزي المصري أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح 10 آلاف جنيه، أي ما يعادل 637 دولار للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.
وأضاف أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه.
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