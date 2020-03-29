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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 10:12 ص

الرافدين : السيولة المالية متوفرة ومستمرون في توزيع رواتب الموظفين

صرف الرافدين
أعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن استمراره في صرف رواتب الموظفين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان  له، إن “المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين ومستحقات أصحاب مكاتب المنافذ وفئات أخرى وبدون انقطاع بعد أن تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه  .

وأشار إلى  أن “المصرف يقوم بصرف رواتب الموظفين عن طريق البطاقة الالكترونية ووفقا لتوقيتات ومواعيد محددة من قبل كل دائرة”.
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