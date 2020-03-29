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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 آذار 2020 10:08 ص

الفتح : جميع الأسباب متوفرة لاقالة رئيس الجمهورية

صالح
أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الاحد، ان جميع الاسباب متوفرة لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، لافتا الى ان صالح تناقض في مواقفه ولم يأت بمرشح الكتلة الاكبر وبالتالي فقد خرق الدستور بهذه المواقف.

وقال البلداوي في تصريح لـه ، ان “الكتل السياسية قادرة على اقالة رئيس الجمهورية وهناك الكثير من الاسباب التي تدعو الى اقالة برهم صالح لكن يتوجب ان تكون هناك ارادة حقيقية وليست مواقف سياسية فقط”.

واضاف ان “جميع اسباب الاقالة متوفرة خاصة ان رئيس الجمهورية خرق الدستور عند تكليفه لعدنان الزرفي، حيث لم يأت بمرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة”.

وبين ان “موقف رئيس الجمهورية كان له موقف مشتت للكتل السياسية على الرغم من ان موقف الكتل الشيعية كان جيدا معه، لكنه اختلف في مواقفه وخلق الكثير من التناقضات”. 
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