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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 آذار 2020 09:50 ص

مدرب أسود الرافدين يتبرع بالمال لمواجهة كورونا في بلاده

كاتانيتش
تبرع مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، ستريتشكو كاتانيتش، بمبلغ مالي في بلاده سلوفينيا، لمواجهة فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مصدر مقرب من المدرب  :"إن كاتانيتش، مازال في إجازة مفتوحة ببلاده سلوفينيا بعد توقف نشاطات كرة القدم في العراق وآسيا ".

وأضاف :" ان كاتانيتش يتابع اخبار انتشار فيروس كورونا ،اولا بأول في العراق وكذلك في بلاده سلوفينيا، حيث تبرع بمبلغ مالي لصالح احدى المؤسسات الخيرية ".
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