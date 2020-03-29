كورونا يؤجل عودة 600 أسرة نازحة إلى مساكنها في ديالى

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي :"أن عودة كل الأسر النازحة إلى المناطق المحررة، تم تأجيلها بشكل شامل إلى ما بعد زوال خطر فيروس كورونا".



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" إن عودة الأسر النازحة الى مناطقها المحررة في ديالى ملف مهم جدا لتداعياته الانسانية وتأخر حسمه لسنوات"، لافتا الى انه :" كان من المؤمل عودة نحو 600 اسرة الى قاطع شمال شرق المحافظة بداية الاسبوع المقبل ، لكن جرى الاتفاق على تأجيل قرار العودة بشكل نهائي الى ما بعد زوال خطر كورونا ".



وأضاف :"أن القرار جاء لدواع صحية ، لانه لايمكن المخاطرة بانتقال مئات الاسر من منطقة الى اخرى وسط خطورة فيروس كورونا".



وكانت ديالى سجلت 6 إصابات مؤكدة خلال الأسابيع الماضية ، 4 منها تماثلت للشفاء فيما توفيت احداها والاخيرة في الحجر الصحي منذ ايام .

