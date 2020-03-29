المسعودي: العمل العسكري الأمريكي في العراق بات شبه مؤكد

عد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي انسحاب القوات الأمريكية من بعض القواعد، خطة جديدة لإعادة الانتشار, مشيرا إلى أن الخطة الجديدة تهدف إلى تسهيل اعتداءاتها بمراحل متعددة.



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" إن نية الأمريكان القيام بعمل عسكري داخل العراق بات شبه مؤكد، وعلى الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مفاتحة الجانب الأمريكي وابلاغه المخاوف من تلك التحركات المريبة ".



وأضاف :"أن الانسحاب من قاعدتي القائم والقيارة لايمكن ان نعده نية صادقة من الجانب الامريكي ، بل انه يمثل خطة وتكتيكا جديدا لاعادة الانتشار ، وهو انسحاب نوعي غير كمي لعدم التشتت والتمركز في قواعد محددة ومؤمنة ".

