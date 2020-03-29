نائب: الحكومة تضع أبناء الشعب أمام خياري الموت بكورونا أو الموت جوعا!!

انتقد النائب سعد الحلفي، "الصمت الحكومي" إزاء معاناة العوائل ذات الدخل المحدود في ظل استمرار حظر التجوال، فيما أشار إلى :" أن الحكومة تخير أبناء الشعب بين الموت بفايروس كورونا أو الموت جوعا".



وقال الحلفي في بيان صحفي، "إن الخشية من انتقال عدوى فايروس كورونا فرضت اتخاذ عدد من التدابير ، منها فرض حظر التجوال الذي سيثبت فعاليته ويؤدي الغرض المنشود منه فيما لو تم تطبيقه مع مراعاة الجانب الانساني"، مبينا :" ان القيود التي فرضها قرار الحظر على العوائل ذات الدخل المحدود قد اضافت معاناةً الى معاناتهم ، خصوصًا وان ارباب تلك العوائل يعتمدون في سد رمق اولادهم على كسب قوتهم من عملهم اليومي".



وأضاف :" أن أبناء الشعب العراقي قدموا صورة رائعة عن التراحم فيما بينهم ، الا ان هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها تجاه شعبها الذي بات يتنقل من ازمة الى ازمة ، ومن شدة الى اخرى ، بسبب التجاذبات والمصالح الحزبية الضيقة على حساب المصلحة العامة".



وخلص الحلفي إلى القول :"إن الحكومة تخير أبناء الشعب بين الموت بكورونا أو الموت جوعًا ، اذا ما التزموا بالقرارات الصادرة للحد من تفشي الفيروس القاتل ".