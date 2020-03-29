بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 آذار 2020 09:35 ص

المستشار المالي: طبع العملة مجرد " رأي شخصي"

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء
طمأن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الموظفين، بأن رواتبهم من اولويات الحكومة، فيما أشار إلى :"أن موضوع طبع العملة مجرد "رأي شخصي" ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي ".

وقال صالح في تصريح صحفي :"إن رواتب الموظفين من أولويات الحكومة ولديها اجراءات مالية لن تؤدي إلى تعثرها "، موضحا :"أن خياراتنا لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات ".

وأضاف المستشار :" أن هناك فريقا يعمل مع المجلس الوزاري لاعادة هيكلة مصروفات الدولة "، مبينا :" ان موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي".

وكان رئيس خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، مصطفى جبار سند، قال ان الحكومة ربما ستلجأ  الى خيار طباعة العملة ،  كخيار.
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