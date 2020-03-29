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الأحد, 29 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 آذار 2020 09:31 ص

نائب كردي: لا حاجة لزيارة الزرفي لإقليم كردستان .. لهذا السبب

جمال شكور
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكور، عدم وجود  حاجة لقيام رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بزيارة إقليم كردستان للحوار مع قواه السياسية في إطار حواراته لتشكيل الحكومة الجديدة"، معللا ذلك بأن "مطالب الإقليم وكتله السياسية واضحة، خاصة مطالب حكومة الإقليم والمشكلات العالقة بينها وبين الحكومة الاتحادية".

وقال شكور في تصريح صحفي، " هناك أكثر من كتلة كردستانية في مجلس النواب، يمكن الحوار والتفاهم معها ، فالكتل الكردستانية هي صوت واحد".

وأوضح :" أن على رأس هذه المطالب ، خاصة لنا نحن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وبشكل خاص النواب عن محافظة كركوك، ان يكون ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها من اولويات التفاوض بين الاقليم والحكومة الاتحادية الجديدة ".
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