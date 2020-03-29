الفتح يحذر من النوايا الأمريكية وراء سحب موظفي السفارة

حذر النائب عن تحالف "الفتح" عبد الأمير الدبي من قرار سحب موظفي السفارة الأمريكية في بغداد بحجة حمايتهم من وباء كورونا، داعيا الحكومة إلى التنبه وطلب إيضاح من واشنطن.



وقال الدبي في تصريح صحفي، " إن ما تنشره الصحافة الأميركية ، إضافة إلى سحب القوات من بعض القواعد في العراق، يؤشر وجود نية للقيام بعمل عسكري داخل العراق".



وأضاف :"أن قرار الخارجية الأمريكية سحب موظفيها من سفارتها في بغداد مؤشر يضاف إلى تلك المؤشرات على الواقع ، ما يستدعي القلق ".

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