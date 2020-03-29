سائرون للزرفي: لن ندعمك إذا استجبت لمصالح الكتل

أكد تحالف "سائرون"، أنه لن يدعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إذا استجاب للمصالح الكتلوية وابتعد عن المعايير الوطنية، مشيرا إلى أن ما تطرحه أغلب الكتل السياسية في الواقع ليس ما يطرح بالإعلام.



وقال عضو التحالف النائب رعد حسين في تصريح صحفي :" إن أغلب الكتل السياسية ،ومنها المعارضة للزرفي ، تبحث عن تحقيق مصالح خاصة بها داخل الحكومة المقبلة ، وان ما تطرحه اعلاميا ليس كما هو في الواقع ".



وحذر التحالف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من الانصياع الى تحقيق تلك المصالح، مبينا أن :" سائرون اذا ما استشعر استجابة من قبل الزرفي لضغوط الكتل وانحرافه عن تحقيق المعايير الوطنية ، سيكون اول التحالفات السياسية الرافضة له".