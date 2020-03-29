تقرير| نصر الله يعوي على أطلال كورونا ومطالب للبنان بتحجيمه ووقف سمومه

يثير الإرهابي حسن نصر الله، زعيم ميليشيا حزب الله الاستياء والاشمئزاز دوما، ولا يعرف أحد إن كان سليم عقليا أم لا؟؟

والسؤال منطقى للغاية كما يقول خبراء. ففي الوقت الذي يطلب فيه من السعودية في تصريحات جديدة له ويستغيث لإيقاف الحرب في اليمن وإنقاذ الحوثي وخسائره المتوالية. في نفس الوقت يوجه بعض العناصر الضالة لإطلاق صواريخ على العاصمة السعودية الرياض!

شيزوفرينيا إرهابية غريبة لا يمكن تصديقها.

وكان قد استغاث حسن نصر الله بالسعودية، لنجدة الحوثيين الإرهابيين وبعدها تم إطلاق صواريخ على العاصمة السعودية الرياض، وافادت مصادر باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين في سماء العاصمة الرياض.

في سياق آخر وللتهليل بوباء كورونا، حذر نصر الله من حدوث انهيارات اجتماعية في بعض الدول بسبب كورونا. وقال إن المعركة مع كورونا في أولها، ومن المفيد أن نشعر بأننا جزء من حرب عالمية مع فيروس كورونا، معتبراً أن ثمة حكومات مرتبكة وضائعة في مواجهة فيروس كورونا..

وطالب مراقبون، نصر الله بوقف سمومه ووقف النواح على أطلال الجثث البشرية التي تموت بسبب الوباء. وطالبوا السلطات اللبنانية بتحجيم الإرهابي نصر الله وميليشياته.

في سياق اخر، كانت اتهامات حقيقية وموثقة قد طالت ميليشيا نصر الله، واكدت أن له يدا في تفجير الأوضاع بالعراق وفي قتل عشرات المحتجين بالعراق والتصدي للانتفاضة الشعبية العراقية على مدى شهور.