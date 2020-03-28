تحذير من "مجاعة" بالعراق.. والحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لمكافحة كورونا

دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب أرشد الصالحي، الحكومة الاتحادية الى تبني استراتيجية تؤمن الغذاء، والأموال للعراقيين كافة، محذرا من تعرض البلاد إلى مجاعة في ظل إجراءات حظر التجوال منذ ظهور تفشي فيروس كورونا.



وقال الصالحي في كلمة له اليوم، "نتوجه بهذه المناسبة الى الحكومة العراقية ومجلس الوزراء ان يعلموا بان الفرد العراقي يعاني من قلة القوت اليومي وذلك بسبب عدم وجود الرواتب للعراقيين كافة فاليوم نحن نشهد منعا للتجوال وهذا الامر يتطلب ان تعلن لوزارة التجارة و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مشاريع مهمة تدعم به وزارة الصحة وتامين القوت اليومي للعوائل الذين هم دون مستوى خط الفقر والعوائل التي لا تتمكن من الخروج الى الكسب اليومي والقوات اليومي".

وأردف بالقول إن "هذا الأمر يتطلب من الحكومة أعداد الاستراتيجية سريعة بتوزيع المواد التموينية".

وناشد الصالحي "رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالابتعاد عن البيروقراطية"، داعيا البرلمان الى اقرار الميزانية لتامين للصحة وتامين مبالغ من منحة الطارئ للعاطلين والمعوقين والذين لا يملكون رواتب"، قائلا ان "هذه الاستراتيجية يجب ان تعمل بها الجهات المختصة فورا والا فإننا مقبلون على مجاعة".

بينما قررت الحكومة رئاسة المستقيل عادل عبد المهدي، تأليف لجنة عليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية تعديل قراره رقم (64) لسنة 2020 ،وقرر تأليف لجنة عليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد تتولى وضع السياسات والخطط العامة والإشراف على تنفيذها وأخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية".

وأشار البيان إلى أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً منح وزير الصحة صلاحية إجراء المناقلة والتعاقد لغرض مواجهة فيروس كورونا".

من جهته طالب عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، الحكومة بوضع خطط طوارئ لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال حبيب في بيان اليوم: "على الرغم من تركيز الجهود الحكومية نحو مواجهة كورونا بوصفها التحدي الاهم الذي يواجهنا حالياً فإنه لابد من وضع خطط طوارئ لمواجهة التحديات الاقتصادية وما يمكن أن تفرزه من ارتدادات اجتماعية محتملة".

وأضاف أنه "لا يمكن أن تبقى الاستجابة اقل من مستوى التحديات غير التقليدية والتي تحتاج إلى أساليب مواجهة غير تقليدية ايضاً".