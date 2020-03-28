أكذوبة الانقلاب العسكري في العراق.. تسويق إيراني ساذج لمنع وصول الزرفي إلى رئاسة الوزراء

أكد مراقبون، أن أحزاب الميليشيات الإيرانية في العراق قلقة من احتمالات فتح رئيس الحكومة المكلّف عدنان الزرفي الذي اختاره رئيس الجمهورية دون رضاهم لملف الميليشيات والحشد الشعبي.

وأضافوا أن الزرفي كذلك سيقوم إذا ما تم تمريره بالبرلمان وفق خطة هادئة بتفكيكها وهذا ما صرح به قبل يومين في اجتماعه مع سفراء الدول الخمس الكبرى ببغداد.

من جانبه، يقول المحلل السياسي ماجد السامرائي، إن القيادات الشيعية وميليشياتها المسلحة استنفرت إمكانياتها السياسية والإعلامية لمنع هذا التكليف باستحضار لنظرية المؤامرة الإيرانية وتسويقها بسذاجة لمنع وصول الزرفي إلى رئاسة الوزراء، متوهمين بأن شعب العراق هو أولئك القلة من البسطاء الذين لعبوا بعقولهم في تمرير الخرافات والطقوس المتخلفة.

وأضاف، لذلك كان مطلوبا تفعيل كذبة الانقلاب العسكري في العراق وربطها بأحداث غير محلية لكي تبدو مقبولة وشحنها بوسائل وأدوات إعلامية إيرانية ومحلية عبر موظفين إيرانيين يجيدون مهنة الكذب توفرّت لهم فرص مخاطبة الرأي العام العربي والعراقي في مناسبات مختلفة.

فتمّ الدفع بالمدعو أمير موسوي، وهو موظف علاقات صغير في الحرس الثوري الإيراني، لنسج الكذبة بالتحضير لانقلاب عسكري أميركي في العراق عبر مقابلة له في صحيفة كويتية، وقد صدّق كذبته واعتبرها قنبلة إعلامية لتتوالى عليه مقابلات القنوات الفضائية العراقية الباحثة عن الخبر المثير في ظل غموض الوضع السياسي العراقي.

وأوضح أن إخراج كذبة الانقلاب العسكري يتطلب استثمار حدث ذي جانب عسكري، فاستغل المدعو المذكور المناورات العسكرية الأميركية الإماراتية الأخيرة التي جرت في الإمارات قبل أسبوع ضمن سياق دوري كل سنتين، فأشاع كذبته بأنها مناورة لسيناريو الانقلاب العسكري الأميركي المقبل في العراق.

ونسج من خلالها تفصيلات فيلم كارتوني يتحدث عن مشاركة عدد من القوات الأميركية التي خرجت من العراق أخيرا، مدعيا حضور شخصيات سياسية مدنية عراقية في ربط شوارعي غير مقنع على أنها محاكاة لعمليات قصف وإنزال لمدينة عراقية تحتوي على مبان وبرج مراقبة ومصفاة ومسجد مركزي وأن هذه المدينة هي الكاظمية ببغداد التي تحتضن مرقد الإمام الشيعي الكاظم، أو كربلاء حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب.

وأكد السامرائي، أن الانقلاب العسكري كذبة إيرانية سمجة، تتكرّر اليوم ونتذكر قبل أشهر كيف تم ترويج مثل هذه الحكاية بخبر تحضير الجنرال طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب لمحاولة انقلابية تم تكذيبها من قبله مباشرة مشيرا إلى تهكير تعرض له موقع الجهاز المذكور.