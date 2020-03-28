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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 03:23 م

صحيفة أمريكية: البنتاغون يوجه بتحضير حملة لتدمير ميليشيا تدعمها إيران هددت القوات الأمريكية

مارك إسبر

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن تفاصيل الحملة العسكرية الأميركية لاستهداف ميليشيات مقربة من إيران في العراق.

وقالت "نيويورك تايمز" في تقرير لها، إن " البنتاغون أصدر توجيها لتحضير حملة لتدمير ميليشيا تدعمها إيران هددت باستهداف القوات الأمريكية.

وأضافت أن " قيادات عسكرية أمريكية رفيعة أكدت للبنتاغون إن هذه الحملة ستحتاج إرسال آلاف الجنود للعراق وان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أجاز التخطيط لهذه الحملة بالعراق لمنح ترامب خيارات الرد على ميليشيات مدعومة إيرانيا".

وتابعت ان "مسؤولين أميركيين أكدوا أن وزير الدفاع مارك إسبر أذن بالتخطيط لحملة عسكرية جديدة في العراق"، وتابعت ان " مسؤولين أميركيين كبار يرون في انشغال إيران بأزمة كورونا فرصة لتدمير حلفائها في العراق".

وأشارت إلى أن " قائد أميركي كبير في العراق حذر من أن مثل هذه الحملة يمكن أن تكون دموية ونتائجها عكسية وتفجر حرباً"، مبينة أن البنتاغون أمر قيادات عسكرية بالتخطيط لتصعيد القتال الأميركي في العراق".

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