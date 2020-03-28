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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 آذار 2020 02:19 م

الاتحاد الآسيوي يخاطب العراقي بشأن مباريات الشرطة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

خاطب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، نظيره العراقي، بشأن مباريات نادي الشرطة ، ممثل العراق في دوري ابطال آسيا 2020.

وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح  صحفي :" ان الاتحاد الاسيوي، يسعى لانقاذ مستقبل بطولة دوري الابطال، في ظل انباء مبشرة بانحسار ازمة الفايروس تدريجياً ".

واضاف: " استطيع ان  اقول  ان الاتحاد الآسيوي سيقرر مستقبل دوري أبطال آسيا بعد استقباله كافة مقترحات الاتحادات الوطنية المنبثقة من الاجتماعات السابقة، واقرب  سيناريو هو لعب دور المجموعات بنظام التجمع".

يذكر  ان الشرطة يلعب في المجموعة الاولى الى جانب اندية الوحدة الاماراتي والأهلي السعودي واستقلال طهران الايراني.
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