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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 آذار 2020 02:12 م

حقوق الانسان النيابية تحذر من وقوع مجاعة !

لجنة حقوق الإنسان

دعت  لجنة حقوق الانسان النيابية ، الحكومة  الى تبني ستراتيجية تؤمن الغذاء والاموال للعراقيين كافة، محذرة من "تعرض البلاد الى مجاعة في ظل اجراءات حظر التجوال منذ ظهور تفشي فايروس كورونا".

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في بيان صحفي :"  نحن اليوم نشهد منعا للتجوال وهذا الامر يتطلب ان تعلن وزارة التجارة و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن  اجراءات  مهمة  لتأمين القوت اليومي للعوائل التي هي  دون مستوى خط الفقر والعوائل التي لا تتمكن من الخروج الى الكسب اليومي "،  مبينا :" ان  هذا الامر يتطلب من الحكومة اعداد ستراتيجية سريعة لتوزيع المواد التموينية ".
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أخر تعديل: السبت، 28 آذار 2020 02:32 م
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