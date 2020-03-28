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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 آذار 2020 02:10 م

نائب : الفتح مازال أكثر الكتل معارضة لتكليف الزرفي

أمجد هاشم العقابي
أكد النائب عن تحالف "سائرون" امجد العقابي، استمرار تحالف الفتح برفض تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة، مبينا :"ان الزرفي تم ترشيحه من قبل محموعة من النواب وليس من اللجنة السباعية".

وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان اللجنة السباعية توصلت الى تفاهمات نهائية في وقتها لقبول تكليف نعيم السهيل ، الا ان الساعات الاخيرة انهت تلك التفاهمات".

واضاف :" ان ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة جاء بجمع تواقيع من مجموعة من النواب ، وليس من قبل اللجنة السباعية التي ضمت الكتل الشيعية الرئيسة ".

واوضح العقابي :" ان تحالف الفتح مازال اكثر الكتل معارضة لتكليف الزرفي ، في حين توصل المكلف الى مراحل متقدمة مع الكتل السياسية الاخرى سيتم الاعلان عنها خلال الايام المقبلة ".
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