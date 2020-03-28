نائب : الفتح مازال أكثر الكتل معارضة لتكليف الزرفي

أكد النائب عن تحالف "سائرون" امجد العقابي، استمرار تحالف الفتح برفض تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة، مبينا :"ان الزرفي تم ترشيحه من قبل محموعة من النواب وليس من اللجنة السباعية".



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان اللجنة السباعية توصلت الى تفاهمات نهائية في وقتها لقبول تكليف نعيم السهيل ، الا ان الساعات الاخيرة انهت تلك التفاهمات".



واضاف :" ان ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة جاء بجمع تواقيع من مجموعة من النواب ، وليس من قبل اللجنة السباعية التي ضمت الكتل الشيعية الرئيسة ".



واوضح العقابي :" ان تحالف الفتح مازال اكثر الكتل معارضة لتكليف الزرفي ، في حين توصل المكلف الى مراحل متقدمة مع الكتل السياسية الاخرى سيتم الاعلان عنها خلال الايام المقبلة ".