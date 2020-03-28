سائرون : الزرفي لن يعتذر عن التكليف وبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

أكد تحالف " سائرون" ان المكلف عدنان الزرفي سيمضي بتشكيل الحكومة الجديدة ولن يعتذر عن التكليف .



وقال عضو التحالف طلعت كريم في تصريح صحفي :" هناك ليونة من بعض اعضاء الكتل المعترضة على طريقة ترشيح الزرفي لاسباب كثيرة ، منها الموقف الاقتصادي المتأزم في البلد نتيجة هبوط اسعار النفط وانتشار وباء كورونا ، وهم يرغبون بتشكيل حكومة باسرع وقت ممكن لوضع المعالجات".



واوضح :" ان الزرفي بدأ باجراء مشاورات مع الكتل السياسية لاختيار كابينته الوزارية من المستقلين ، لكن عن طريق ترشيح الكتل على ان يكون الاختيار له ، لضمان حصول اصوات كافية في البرلمان لتمرير كابينته الوزارية ".



واكد كريم :" ان بعض الكتل ترغب بالابقاء على الوزارة الحالية مع اعطائها بعض الصلاحيات ، مراهنة على فشل الزرفي في الحصول على ثقة البرلمان".

