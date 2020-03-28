سلطة الطيران المدني تؤكد استمرار تعليق الرحلات الجوية لغاية 11 نيسان المقبل

أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 11 نيسان المقبل، استناداً لقرارات مجلس الوزراء، من أجل حماية الصحة العامة في العراق ولدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال مدير سلطة الطيران دريد يحيى جاسم، إن " قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي والدبلوماسية والصليب الاحمر والهلال الاحمر ورحلات الشحن الجوي التي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية".

وأشار إلى أن ذلك لغرض الاستجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد ، في اطار منع تفاقم الأزمة الوبائية ولحماية المسافرين وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.