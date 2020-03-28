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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 01:11 م

نائب يحذر من وقوع كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية في مستشفيات العراق

حيدر الفوادي
حذر النائب حيدر الفوادي، من وقوع كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية الخاصة بالإسعاف الفوري في مستشفيات العراق.

وقال الفوادي في بيان صحفي، اليوم "نحذر من وقوع كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية الخاصة بالإسعاف الفوري في مستشفيات العراق وبغداد بصورة عامة، ومدينتي الكاظمية والشعلة بصورة خاصة"، مطالباً "رئيس الوزراء وخلية الأزمة الحكومية بالتدخل لدعم دوائر وزارة الصحة والأطباء والكوادر الصحية لمكافحة ذلك الوباء".

وأضاف "الكثير من الشكاوى تصلنا من الكوادر الطبية تؤكد أن هناك تقصيرا بتوفير تلك المستلزمات الطبية، وخصوصاً الذين هم في الخط الأول"، مشدداً على ضرورة "دعم وإسناد الجنود المجهولين في خطوط الصد الأولى لمكافحة فيروس كورونا، من أطباء وكوادر صحية من خلال توفير الأموال اللازمة للقيام بعملهم وحمايتهم من ذلك الوباء".

وأكد "على ضرورة توزيع الكمامات والقفازات إلى منتسبي القوى الأمنية في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى المتواجدة في الشارع طيلة أيام الحظر.
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