مستشار الحكومة للشؤون المالية: ضغط النفقات هو خيارانا لمواجهة الوضع المالي

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ، أن رواتب الموظفين من أولويات الحكومة ولديها إجراءات مالية لن تؤدي إلى تعثرها.



وقال صالح في تصريح صحفي، إن " خياراتنا لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات، مشيرا إلى وجود فريق يعمل مع المجلس الوزاري لإعادة هيكلة مصروفات الدولة".



وأوضح صالح، أن "موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي.