نائبة عن نينوى تطالب حكومة بغداد بصرف مستحقات الموظفين المحالين على التقاعد

طالبت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري، الحكومة المركزية بصرف مستحقات الموظفين المحالين على التقاعد الذين لم تستكمل معاملاتهم بسبب تعطيل الدوام الرسمي.



وأشارت في بيان إلى أهمية قيام الحكومة بضرورة إيجاد حل لرواتب الموظفين المشمولين بقانون التقاعد بعد توقف اجراءات ترويج معاملاتهم بسبب تعطيل الدوام الرسمي جراء الوقاية من وباء الكورونا".



وقالت الجبوري، على الحكومة اتخاذ قرار عاجل بشأن الموظفين المشمولين بقانون التقاعد وذلك عبر صرف رواتبهم كموظفين او كمتقاعدين او صرف مبلغ مالي يستقطع من رواتبهم التقاعدية بعد انتهاء الظروف التي يمر بها البلد والعالم اجمع".



وأضافت" منذ ثلاثة اشهر وهؤلاء المتقاعدين بلا راتب وظيفي او تقاعدي بسبب تعطيل الدوام في دوائر الدولة والذي حال دون استكمال معاملاتهم" مشيرة الى "ضرورة ايجاد حل مناسب لهم ومراعاة اوضاعهم المادية خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.