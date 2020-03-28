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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 12:47 م

سلام شاكر يودع الملاعب بعد مسيرة 15 عاما

سلام شاكر
وضع المدافع الدولي السابق ولاعب نادي الطلبة الحالي، سلام شاكر، حداً لمسيرته في  الملاعب بعد نحو 15 عاماً من الاحتراف.

وقرر شاكر اعتزال كرة القدم نهائياً، بعدما مثل 9 أندية محلية وعربية هي: الكرخ والطلبة وأربيل والخور القطري والشرطة والفتح السعودي واتحاد كلباء الاماراتي والزوراء.

سلام ذو الـ33 عاماً، شارك مع المنتخب العراقي الاولمبي في دورة الالعاب الآسيوية عام 2006 في الدوحة وتوج معه بالميدالية الفضية.

وكان أول ظهور له مع المنتخب العراقي الأول في كانون الثاني 2008 عندما لعب دوراً دفاعياً في مباراة العراق الودية  امام الاردن والتي انتهت بالتعادل 1-1.


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