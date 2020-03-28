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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 12:23 م

اتحاد الكرة يقرر استمرار تأجيل الدوري الممتاز لأجل غير مسمى

اتحاد-الكرة-العراقية

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تمديد تأجيل منافسات الدوري الممتاز حتى إشعار آخر.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي :" تماشيا مع التطورات الحاصلة في البلاد وقرارات خلية الازمة الحكومية للحد من انتشار فايروس كورونا ومعالجة الحالات المكتشفة واستمرار الحجر الصحي بكافة انحاء البلاد حتى 11 نيسان القادم، فان الاتحاد مع هذه الخطوات والالتزام بها لتجنيب بلدنا العزيز مخاطر هذا الوباء اللعين ".

وأضاف :"أن الاتحاد يدعو الأندية  للاستمرار بقرار تأجيل الدوري إلى إشعار أخر والالتزام التام به حتى تعود الحياة الطبيعية الى الشارع  والملاعب ".

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