مسؤول محلي: حركة النقل التجاري عبر منفذ طريبيل " شبه متوقفة"

أعلن قائمقام قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار عماد الدليمي، " أن حركة النقل التجاري عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن سجلت انخفاضا كبيرا في حركة الشاحنات القادمة من الأردن إلى العراق".



وقال الدليمي في تصريح صحفي، " إن حركة الشحن التجاري بين العراق والأردن عبر منفذ طريبيل، شبه متوقفة، على خلفية الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الأردنية بغلق حدودها مع الدول المجاورة خشية انتقال مرض كورونا إلى مناطقها ".

وأضاف :" أن منفذ طريبيل الحدودي لم يشهد دخول سوى 9 شاحنات يوم امس في معدل يعد الاول منذ افتتاحه الذي شهد دخول عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع يوميا "، مبينا :" ان المنفذ يكاد ان تكون حركته شبه معدومة في بعض الاوقات نتيجة الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الاردنية وحدت من خلالها حركة النقل التجاري بين البلدين ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع انتقال فيروس كورونا ".



